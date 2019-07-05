Україна в ОБСЄ закликає Росію відкрити КПВВ "Золоте"

Росія повинна розпочати виконання своїх зобов'язань в рамках Мінських домовленостей, серед яких – відкриття КПВВ "Золоте" на Луганщині, що значно зменшить черги в пункті пропуску біля Станиці Луганської.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Росії пора припинити виправдовуватися і, нарешті, розпочати виконання своїх зобов'язань. Вони включають, зокрема, відкриття контрольного пункту в’їзду/виїзду "Золоте", що значно зменшить черги на КПВВ "Станиця Луганська", - сказав Цимбалюк.

Крім того, російська сторона має забезпечити модернізацію інфраструктури існуючих КПВВ з метою збільшення їх пропускної здатності, як це було зроблено зі свого боку українськими органами влади та підтверджено Місією ОБСЄ у Гнутові та Майорську.

Представник України також закликав до зняття численних перешкод на лінії зіткнення, що накладаються російськими збройними формуваннями, зокрема, що стосується кількості автомобілів, яким дозволено проїжджати через КПВВ. Він закликав російську сторону утриматися від фінансування своїх бойовиків на Донбасі шляхом примушення цивільних осіб до надання хабарів за прискорення процесу проходження через пункти пропуску.