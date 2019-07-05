Окупанти блокують відкриття КПВВ у Золотому, хоча там є уся інфраструктура — штаб ООС

Окупанти на Донбасі категорично відмовляється відкрити контрольний пункт в'їзду-виїзду у населеному пункті Золоте, хоча там є уся необхідна інфраструктура.

Про це в ефірі Громадського заявив заступник командувача штабу операції Об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.

«Там відповідно знаходиться весь обслуговуючий персонал, прикордонники», — сказав він.

На думку генерал-майора, причин таких дій з боку окупантів може бути декілька.

«По-перше, їм це не цікаво, можливо. По-друге, можливо є якась військова складова на тому напрямку. Вони можливо враховують якісь свої загрози, але на початковому етапі було домовлено, і знову ж ми говоримо, що українська сторона виконує взяті на себе зобов'язання, а протилежна, практично ігнорує», — наголосив Бондар.

Історія відкриття-невідкриття контрольно-пропускного пункту «Золоте» триває кілька років. Роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду «Золоте» в Луганській області припинили 31 березня 2016 року через кілька годин після відкриття. Тоді його відкривали із гімном і прапором і з усім луганським загоном прикордонників. Але все це – з боку підконтрольної уряду території. З боку окупантів дорогу не відкрили попри попередні домовленості в Мінську, відтак роботу КППВ припинили того ж дня.