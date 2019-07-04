ОБСЄ не може провести верифікацію розведення сил біля Станиці — штаб ООС

Українські військові мають інформацію, що бойовики відійшли з позицій біля Станиці Луганської. Проте є застереження, наприклад, нерозібрані фортифікаційні споруди, які можна зайняти протягом години і знову продовжити обстріли.

Про це в ефірі Громадського заявив заступник командувача штабу штабу операції Об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.

"СММ ОБСЄ не може провести верифікацію і сказати сторонам, що розведення сил і засобів у Станиці Луганській відбулося повною мірою, як воно визначено рамковими угодами", — сказав Бондар.

Він також зауважив, що українські військові мають інформацію, що бойовики відійшли з позицій.

"Та є певні застереження, наприклад, нерозібрані фортифікаційні споруди, які протягом десяти хвилин чи півгодини чи годину можна зайняти і відповідно, знову продовжити обстріли", — пояснив генерал-майор.

Водночас, за його словами, українські військові, зі свого боку, почали розбирати фортифікації.

"Ми показали добру волю. І в тому числі, вчора, коли там був представник, заступник глави місії Марк Етерінгтон. Він бачив особисто, що ми продовжуємо розбирати ці фортифікаційні споруди", — заявив Бондар.

Як повідомлялося, Тристороння контактна група у 2016 році прийняла рішення про початок розведення сил і засобів на Донбасі на трьох ділянках. У Петрівському і Золотому воно відбулося, проте в районі Станиці Луганської ці спроби впродовж майже трьох років були безрезультатними.

Розведення сил у Станиці Луганській розпочалося опівдні 26 червня.

4 липня Спостережна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що у районі Станиці Луганської після розведення сил більше немає озброєння по обидва боки лінії зіткнення.