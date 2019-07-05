Окупанти 30 разів порушили “тишу”, загинув боєць ЗСУ, ще шестеро поранені

Збройні формування РФ 30 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї”,- йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

два рази поблизу Опитного – з мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі поряд Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два рази неподалік Березового – з автоматичних гранатометів, зенітних установок та стрілецької зброї; околиці Пісків - з міномету калібру 82 мм та протитанкового гранатомету; в районі населеного пункту Авдіївка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; тричі поблизу Водяного - з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два рази околиці Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поряд Красногорівки – з великокаліберного кулемету; неподалік Широкиного – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Також зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ” позиції українських захисників були обстріляні 14 разів:

поблизу Новогородського – з міномету калібру 120; двічі поряд Кримського – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм; два рази околиці Новотошківського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та протитанкових гранатометів; тричі поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Попасна - з мінометів калібру 120 та 82 мм; околиці Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; два рази поряд Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів; неподалік Хутора Вільного – зі снайперської гвинтівка; поблизу Золотого-4 – з міномету калібру 82 мм та гранатометів різних систем.

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, три - отримали поранення та ще троє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

Від початку поточної доби ворог 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив чотири обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Водяне – зі стрілецької зброї; околиці Богданівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; неподалік Новотроїцького – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; в районі населеного пункту Миколаївка – з великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні два рази:

неподалік населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм; поблизу Новотошківського – з протитанкового ракетного комплексу та протитанкового гранатомету.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.