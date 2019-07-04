Росія нарощує кількість військ біля українського кордону — штаб ООС

Росія нарощує угруповання військ, які розміщуються вздовж українсько-російського кордону.

Про це в ефірі Громадського заявив заступник командувача штабу операції Об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.

"Це і на харківському напрямку і сюди ближче до Маріуполя. Ми бачимо певне розгортання", — заявив генерал-майор.

За його словами, це поступово відбувалось протягом усього часу конфлікту на Донбасі.

"Просто на початковому рівні, скажімо, у них також можливості були обмежені. Та за цей час вони побудували і полігони і місця для розташування військових частин, підрозділів, розширили ті складові, які були до цього. Тому що цей напрямок був не зовсім загрозливий для Російської Федерації, але зараз вони практично відбудували залізничну дорогу, яке вже не проходить через територію України. Тобто вони побудували військову інфраструктуру, для того щоб можна було в короткі терміни здійснити перекидання сил та засобів, у тому числі в окремі райони", — пояснив Бондар.

Як повідомлялося, раніше заступник командувача штабу ООС заявив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може провести верифікаціюрозведення сил біля Станиці Луганської.