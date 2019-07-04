Окупанти посилюють бойові позиції на Донбасі - розвідка

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ нарощує щільність мінно-вибухових загороджень перед бойовими позиціями та у місцях розташування підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, у т.ч. у тилових районах", - сказав Праута.

При цьому, за даними розвідки, інтенсивно проводяться інженерні роботи з дообладнання вогневих точок, а на окремих ділянках мінування встановлюються осколкові загороджувальні міни ОЗМ-72 у комплекті з неконтактним вибуховим пристроєм сейсмічної дії НВУ-П “Охота”.

У зв’язку з тим, що встановлення зазначених пристроїв пов’язано з підвищеною небезпекою і потребує високого рівня підготовки особового складу, до мінування залучаються виключно кадрові військовослужбовці ЗС РФ, додав Праута.