Окупанти гатять із артилерії та мінометів, поранений боєць ЗСУ

З початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил російсько-окупаційні війська здійснили 9 обстрілів українських позицій, один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Про це розповів у четвер на брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на 12 годину сьогодні, 4 липня, російсько-окупаційні війська здійснили 9 обстрілів, противник продовжує активно застосовувати заборонені артилерію та міномети... За наявною інформацією, від початку поточної доби один наш воїн отримав бойове травмування", - розповів Праута.

За його інформацією, на Луганському напрямку з початком доби розпочався обстріл зі 120 міномету опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних поблизу Новгородського. За 35 хвилин з боку окупованої Горлівки бойовики випустили 8 мін.

У період з 4.40 до 6.20, зазначив речник Міноборони, окупанти двічі обстріляли позиції наших військ в районах: Кримського – з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 82-го калібру, та Новотошківського – з артилерії калібру 122 мм, 120-мм міномету і станкових протитанкових гранатометів. Ще один обстріл з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів у цей час зафіксований неподалік населеного пункту Луганське.

Крім того, розповів Праута, з 7.20 до 7.40 з боку окупованого Первомайська російські окупаційні війська випустили 6 мін 120 та 2 міни 82 калібрів по українських воїнах біля Попасної.

На Донецькому напрямку, за даними речника Міноборони, вночі окупанти здійснили 20-хвилинний обстріл з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил поблизу Опитного.

Ще одну 20-хвилинну вогневу провокацію окупанти влаштували біля Лебединського, застосувавши великокаліберні кулемети.