На Донбасі окупанти гатять з артилерії 122 калібру, п'ятеро бійців поранені

Збройні формування Росії за минулу добу 29 разів порушили режим припинення вогню, з них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: тричі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; двічі біля Опитного – з ручного протитанкового гранатомета; двічі неподалік Мар'їнки – з міномета калібру 82 мм та великокаліберного кулемета; двічі околиці Авдіївки - з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; двічі в районі населеного пункту Лебединське – зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу Новогригорівки - зі станкового протитанкового гранатомета; околиці Красногорівки – з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 16 разів: п'ять разів поблизу Зайцевого – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі околиці Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі поблизу Південного – з міномета калібру 82 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Попасна - з міномета калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемета; околиці Майорського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; двічі біля Новгородського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберного кулемета; поблизу Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів п’ятеро українських військовослужбовців отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 3 липня одного окупанта знищено та сімох поранено.

Від початку поточної доби ворог вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Опитне – з підствольного гранатомета та великокаліберного кулемета; околиці Лебединського – з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні п'ять разів: неподалік населеного пункту Новгородське – з мінометів калібру 120 мм; двічі поблизу Новотошківського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 85 мм; околиці Кримського – з міномета калібру 82 мм; у районі населеного пункту Луганське – з міномета калібру 120 мм.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.