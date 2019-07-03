Окупанти стріляють із заборонених мінометів та БМП, поранені двоє бійців

З початку нинішньої доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 обстрілів, двох українських військовослужбовців поранено.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Від початку доби ворог десять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції Об'єднаних сил були обстріляні тричі: поблизу Водяного, з напрямку Ужівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля Опитного, з напрямку Спартака – зі стрілецької зброї; а околиці Мар'їнки бойовики обстріляли з напрямку Олександрівки з міномета калібру 82 мм.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" здійснено сім обстрілів позицій українських військових. Тричі окупанти відкривали вогонь поблизу Зайцевого, з напрямку Гольмівського - зі стрілецької зброї; двічі неподалік Новолуганського, з напрямку Гольміського і Доломітного - з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП та зенітної установки.

Позиції ОС у районі Південного були обстріляні з напрямку шахти імені Гагаріна з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів два українські військовослужбовці дістали поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - наголосили у штабі.