Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля п'яти населених пунктів

“Станом на 12-ту годину сьогодні, 3 липня, російсько-окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів. На Луганському напрямку противник зранку з боку окупованого населеного пункту Гольмівський обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані в районах Зайцевого, Травневого та Новолуганського”, - повідомив речник.

При цьому, наголосив Праута, якщо поблизу Зайцевого і Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї, то неподалік Новолуганського застосували міномети калібру 82 мм і озброєння бойової машини піхоти.

На Донецькому напрямку також у ранковий час 30-ти і 20-хвилинний обстріли відбулися відповідно біля Водяного і Опитного. Тут бойовики використовували піхотне озброєння.

“За наявною інформацією, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються”, - повідомив Праута.

Як наголосили під час брифінгу, ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил.