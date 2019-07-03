Окупанти перенесли навчання на липень та посилили бойову підготовку - розвідка

Командування російсько-окупаційних військ прискорює підготовку своїх військових та з серпня на липень перенесло терміни проведення низки двосторонніх командно-штабних навчань у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“Російське окупаційне командування прискорює проведення запланованих раніше заходів підготовки штабів та підрозділів окупаційного угрупування військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, з серпня на липень перенесено терміни проведення низки двосторонніх командно-штабних навчань у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Водночас зросла інтенсивність заходів бойової підготовки, у тому числі з виконанням стрільб з озброєння бойових машин і танків, а також стрілецької зброї”, - повідомив речник.

Як наголосив Праута, через прискорення окупантами заходів бойової підготовки та нехтування при цьому заходами безпеки зріс рівень загроз безпеці місцевого населення. Так, 30 червня під час виконання одним із підрозділів російсько-окупаційних військ навчальних стрільб поблизу Сентянівки на тимчасово окупованій території у Луганській області були обстріляні кілька будинків жителів зазначеного населеного пункту.