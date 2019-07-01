Зеленський закликає світ належно відреагувати на обстріл санітарного авто у Водяному

"Щойно приземлилися на дозаправку. Дізнався сумну новину з Донбасу. Двоє загиблих, один поранений. Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна завжди діяла і діє в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права. "Закликаю наших партнерів у Європі та США належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру", - заявив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська близько 11 години 1 липня обстріляли санітарний автомобіль з військовими медиками поблизу Водяного. У машину влучила протитанкова ракета. Один український військовослужбовець загинув на місці, двоє були поранені, причому стан військового медика був критичним. Згодом стало відомо про смерть жінки-медика.