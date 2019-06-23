На Донбасі загинув військовий

Тіло українського військового, який підірвався на вибуховому пристрої, поки що неможливо евакуювати через ворожі обстріли.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

“В ході перевірки місцевості в секторі відповідальності спостережного посту в районі н.п. Оленівка підірвався на вибуховому пристрої та загинув від отриманих поранень воїн 24-ї окремої механізованої бригади”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через інтенсивний вогонь ворога евакуювати тіло бійця поки що неможливо.

“Черговими вогневими засобами було відкрито вогонь у відповідь, противник зазнав втрат. Тривають заходи з повернення тіла загиблого воїна”, - повідомляють у пресцентрі штабу ООС.