На Донбасі загинув військовий

На Донбасі загинув військовий

Укрінформ
Тіло українського військового, який підірвався на вибуховому пристрої, поки що неможливо евакуювати через ворожі обстріли.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

“В ході перевірки місцевості в секторі відповідальності спостережного посту в районі н.п. Оленівка підірвався на вибуховому пристрої та загинув від отриманих поранень воїн 24-ї окремої механізованої бригади”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через інтенсивний вогонь ворога евакуювати тіло бійця поки що неможливо.

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“Черговими вогневими засобами було відкрито вогонь у відповідь, противник зазнав втрат. Тривають заходи з повернення тіла загиблого воїна”, - повідомляють у пресцентрі штабу ООС.

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