На Донбасі назвали найкращого “мисливця” за ворожою бронетехнікою

На одному з військових полігонів Донеччини пройшли дводенні змагання серед бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів та протитанкової артилерії ООС.

Винищувачі ворожих танків та бойових броньованих машин зі складу Об'єднаних сил змагались у двох номінаціях: спортивній та професійній, повідомляє штаб ООС у Facebook.

“У перший день воїни ООС повинні були у складі бойових розрахунків подолати півкілометрову дистанцію із численними перепонами. Ускладнювало проходження полоси те, що вправа виконувалась у повному бойовому спорядженні. Потрібно було не лише швидко пробігти певні відрізки дистанції, але й комбінувати силові та анаеробні вправи. Зокрема, переносити ящики з боєприпасами, у протигазі подолати умовно заражену ділянку місцевості, вразити ціль пострілом з автомата, кидати гранати на влучність та наприкінці дистанції провести медичну евакуацію постраждалого з підбитої техніки за допомогою евакуаційних строп”, - йдеться у повідомленні.

На Донеччині назвали найкращого “мисливця” за ворожою бронетехнікою / Фото: ООС

Другий день був присвячений демонстрації професійних навичок та виконанню практичних стрільб. Бойові розрахунки та екіпажі ПТРК «Штурм», «Конкурс», «Фагот», «Стугна-П», а також гарматні розрахунки протитанкової артилерії МТ-12 «Рапіра» по черзі виконували практичні стрільби по цілях. Під час змагань “протитанкісти” продемонстрували високий рівень бойової готовності до застосування ПТРК та артилерії проти броньованих цілей противника. А також злагодженість військових колективів та непоборне прагнення здобути перемогу у змаганні.

Підбиваючи підсумки заходу, командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський наголосив на важливості підтримання високого рівня практичних професійних навичок особового складу протитанкових підрозділів, а також нагородив учасників змагань.