Без перемир’я на Донбасі прогрес у Мінську неможливий – Україна в ОБСЄ

Подальший прогрес в імплементації Мінських домовленостей можливий лише після встановлення режиму стійкого припинення вогню на Донбасі, що постійно порушується з боку російських окупаційних сил.

На цьому наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 20 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми поділяємо визнання міністром Мирославом Лайчаком (чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Словаччини — ред.) того факту, що будь-які зміни на краще стануть можливими лише після досягнення гарантованого і тривалого перемир’я. Подальший прогрес в імплементації Мінських домовленостей неможливий, допоки не буде виконано їх перше безпекове положення щодо припинення вогню", - заявив Прокопчук.

Український дипломат також подякував Лайчаку, який минулого тижня відвідав Україну та зустрівся з керівництвом країни, за надання пріоритетної уваги викликам, пов’язаним з російською агресію проти України.

Прокопчук також поінформував іноземні делегації, що президент України Володимир Зеленський під час офіційних візитів до Франції та Німеччини провів переговори з керівництвом цих країн з метою надання нового політичного імпульсу для досягнення миру на Донбасі.

Він наголосив на бажанні України надати новий поштовх "нормандському формату". Дипломат також закликав Росію "відновити свою участь у “нормандському форматі” і врешті-решт виконати свої власні зобов’язання як учасника конфлікту та як сторони Мінських домовленостей”.

Фото: Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні