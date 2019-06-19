Зеленський висловив співчуття у зв'язку з загибеллю бійця під Новотроїцьким

Зеленський висловив співчуття у зв'язку з загибеллю бійця під Новотроїцьким

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині загиблого під Новотроїцьким українського морського піхотинця Олександра Ляшка.

Про це йдеться на сторінці Адміністрації Президента у Twitter.

“На східному фронті під Новотроїцьким під час ворожих обстрілів загинув морський піхотинець 24-річний Олександр Ляшок. Президент України Володимир Зеленський висловлює щирі співчуття родині героя”, - зазначили в АП.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 19 червня, російські збройні формування вже три рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого один український військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення.

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