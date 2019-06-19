Командувач ООС та делегація ОБСЄ обговорили двостороннє припинення вогню

Командувач Об'єднаних сил Олександр Сирський обговорив з делегацією СММ ОБСЄ в Україні на чолі із заступником Голови Місії Марком Етерінгтоном питання двостороннього припинення вогню на Донбасі та розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

“Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський зустрівся з делегацією Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на чолі із заступником Голови Місії паном Марком Етерінгтоном. Під час зустрічі командувач ООС поінформував заступника Голови СММ ОБСЄ щодо поточного стану безпекової ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, перебіг відновлення об’єктів цивільної інфраструктури, гуманітарної підтримки населення, ситуації щодо мінної безпеки у районі відповідальності тощо”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, у робочому форматі сторони обговорили питання двостороннього припинення вогню у Донецькій та Луганській областях, а також розведення сил і засобів у районі населеного пункту Станиця Луганська. Командувач Об’єднаних сил наголосив, що українська сторона в повному обсязі виконує необхідні заходи в рамках Мінських домовленостей, однак через постійні вогневі провокації з боку російських окупаційних військ, процес розведення сторін на визначеній ділянці району ООС відтерміновується.

Фото: ООС