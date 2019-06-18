Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл окупантами будинку у Донецьку

У Донецьку представники СММ ОБСЄ зафіксували пробоїни у житловому будинку, спричинені обстрілами із автоматичного гранатомета АГС-17. Водночас підкреслюється, що розташування українських позицій значно перевищує максимальну дальність стрільби з цієї зброї.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“За даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 17 червня зазначено, що 14 червня був здійснений обстріл житлового будинку у мікрорайоні Трудівське Петровського району Донецька. Зокрема, спостерігачі зафіксували приблизно 20 пробоїн у стіні і дерев’яних віконних рамах, за їхньою оцінкою вони виникли нещодавно. Окрім того, група спостерігачів встановила, що дерево, яке знаходилося поруч з будинком, було місцем вогневого ураження. Мешканка будинку розповіла, що вибух стався вранці 14 червня”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, усі вищезгадані пошкодження спричинені влученням снаряда, випущеного з автоматичного гранатомета з північно-західного напрямку. Українська сторона СЦКК детально вивчила інформацію викладену у звіті, а також порядок розміщення позицій підрозділів Об’єднаних сил та збройних формувань РФ. “Маємо всі підстави стверджувати, що даний обстріл спричинений з метою дискредитації ЗС України”, - повідомили в штабі ООС. За їх словами, підтвердженням зазначеного є той факт, що максимальна дальність стрільби застосованого озброєння АГС-17 не перевищує 2100 метрів, а позиції ЗС України від пошкодженого будинку знаходяться на відстані понад 3,4 км.

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Крім того, у звіті вказано, що 16 червня в Золотому-5, що на території, непідконтрольній уряду України, СММ ОБСЄ зафіксувала обстріл багатоповерхового будинку. Внаслідок вогню із великокаліберного кулемета, у вікні однієї із квартир утворилося дві пробоїни. “Зазначаємо, що ЗС України відношення до пошкодження будинку не мають. Оскільки, характеристика форми рельєфу даної місцевості складає закритий профіль та виключає будь-яку можливість ураження будинку із застосуванням стрілецької зброї. Крім того, відстань від найближчих позицій українських захисників до пошкодженого будинку складає понад 4,4 км”, - повідомляють в прес-службі. В штабі також наголосили, що така відстань є недосяжною для польоту куль стрілецької зброї, в той час коли відстань до позицій ЗФ РФ становить 1,6 км.

Зазначені факти свідчать, що російсько-окупаційні війська вкотре намагаються свої злочинні дії перекласти на військовослужбовців ЗСУ, повідомляють в пресслужбі.