Росія зібрала поблизу біля українського кордону понад 80 тисяч військових - Генштаб

“Загальна кількість особового складу, яку Росія утримує вздовж Державного кордону України, в Донецькій та Луганській областях, а також в Автономній Республіці Крим складає близько 82 тисяч військовослужбовців. Це активні війська, які раптово нарощують свою чисельність під час непередбаченої військової діяльності. Незаявлені військові навчання та навчання нижче порогових рівнів складають небезпеку тому, що вони не охоплюють положення Віденського документа 2011 року про заходи довіри та безпеки”, - наголосив Гудзь.

Начальник управління також повідомив, що наразі вздовж держкордону України у Ростовській області знаходиться понад 25 батальйонних тактичних груп та продовжується активне формування 150-ої мотострілецької дивізії. “Для керівництва військовими угрупованнями, у тому числі 1 та 2 армійськими корпусами, які розгорнуті на території України, функціонує оперативно-тактичний штаб, який розміщується у Новочеркаську Ростовської області та входить до складу Південного військового округу. Зазначені військові знаходяться поза контролем ОБСЄ та інших безпекових організацій”, - підкреслив Гудзь.

Натомість Україна неухильно дотримується взятих на себе міжнародних зобов'язань, повідомив представник Генштабу. Зокрема, щорічно, на території України проводиться понад 70 інспекцій та інших заходів у галузі контролю над озброєнням. А починаючи з 2014 року, державами ОБСЄ на запрошення України проведено 34 додаткових інспекцій згідно з Віденським документом 2011 року.

Як відомо, Віденський документ — це міжнародна угода держав-учасниць ОБСЄ, яка призначена для реалізації заходів довіри і безпеки в Європейському регіоні. Положення Віденського документу включають щорічний обмін військовою інформацією про сили, розташовані на територіях країн-учасників, попередні повідомлення щодо певних видів військової діяльності, спостереження за певними видами військової діяльності, обов'язкову демонстрацію нових зразків основних систем озброєння та військової техніки, що надходять на озброєння збройних сил держав-учасниць, обмін щорічними планами і дотримання них з візитами-перевірками військових сил країн-учасниць і оцінками таких візитів.

Щорічний обмін інформацією ведеться у Відні (Австрія) в грудні кожного року одночасно з обміном інформацією в рамках «Договору про звичайні збройні сили в Європі». Віденський документ періодично переглядається і поточна версія (VDOC11) була пройнята 30 листопада 2011 року на пленарному засіданні Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки. Документ набув чинності 1 грудня 2011 року.