Делегація Литви відвідала район ООС

Представницька литовська делегація відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook.

"Представницька делегація на чолі з Канцлером Міністерства оборони краю Литовської Республіки пані Дайвою Бєлєцкієнє відвідала район проведення операції Об'єднаних сил. Під час візиту литовські посадовці побували в Селидовому, Кураховому та Авдіївці. Іноземні гості ознайомилися з організаційною структурою системи медичного забезпечення ООС, алгоритмом і особливостями надання медичної допомоги українським військовим", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники литовської та української сторін обговорили, зокрема, питання щодо розширення співробітництва.