ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками школи в окупованій Михайлівці

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала пошкодження школи та крамниці в окупованій Михайлівці. Загалом фіксується збільшення кількості порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться в звіті ОБСЄ, який оприлюднено на сайті організації.

"СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та зменшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. Спостерігачі зафіксували пошкодження діючої школи та крамниці у Золотому-5 (Михайлівці), будинку в Докучаєвську та у двох квартирах житлового будинку в Ясному", - йдеться у звіті.

У звіті уточнюється, що пошкодження школи було здійснено зі стрілецької зброї. На вікнах школи зафіксовано свіжі отвори, пошкоджено скло.

У житловому будинку було пошкоджено дах, але тип застосованого озброєння та напрямок вогню спостерігачам не вдалося встановити.

Також повідомляється, що СММ зафіксувала військові вантажівки, що курсували між залізничною станцією та складським приміщенням у непідконтрольному урядові Суходільську, поблизу кордону з Російською Федерацією.