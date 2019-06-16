На Донбасі від початку доби - чотири ворожі обстріли, один боєць поранений

Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська здійснили чотири обстріли українських позицій, одного українського військовослужбовця поранено.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Максим Праута на брифінгу в неділю.

"Станом на 12 годину сьогодні, 16 червня, російсько-окупаційні війська здійснили чотири обстріли. За наявною інформацією, від початку поточної доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил поранено. Наразі необхідну медичну допомогу нашому воїну надають лікарі одного з військових мобільних госпіталів", - сказав Праута.

Так, на Луганському напрямку зафіксовано один обстріл зі стрілецької зброї неподалік Кримського.

На Донецькому напрямку противник за ніч двічі обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Водяного: з початком доби з боку населеного пункту Пікузи – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а за годину після цього з боку Ужівки – з великокаліберного кулемету.

Крім того, вогонь з кулеметів великого калібру окупанти з 5-ї ранку протягом майже півгодини вели по українських позиціях в районі Талаківки.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію на лінії зіткнення. Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку українських військових уточнюються.

Фото: Операція Об’єднаних сил