Обстріл мечеті в Донецьку - це спроба РФ виправдати масові порушення - Україна в ОБСЄ

Російські збройні формування здійснили 4 червня провокаційний обстріл мечеті у Донецьку, намагаючись дискредитувати українських військових.

Про це поінформував іноземні делегації під час засідання Постійної Ради ОБСЄ у четвер заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Намагаючись виправдати масові порушення режиму припинення вогню на Донбасі, російські збройні формування продовжують військові провокації, у т.ч. проти цивільних об’єктів та житлових районів. Обстріл мечеті в Донецьку був якраз одним з таких випадків", - сказав він.

Представник України вказав на те, що відстань від мечеті до найближчих позицій ЗС України в тому районі становила 5,5 км, в той час як максимальна дальність стрільби міномета калібру 82 мм, з якого був вчинений обстріл, становить 4 км.

Читайте також: Україна в ОБСЄ закликає Росію припинити обстріли на Донбасі

"Водночас найближча передова позиція російських збройних формувань знаходиться всього за 1 км, що підкреслювала СММ у своєму щоденному звіті від 5 червня. В минулому ми вже були свідками того, як російська сторона обстрілювала території, які вона окупувала, а потім обвинувачувала українську владу, в тому числі, з метою створення приводу для пропагандистських ЗМІ Росії. Ми рішуче засуджуємо цю практику і закликаємо російську сторону припинити провокації і розпочати реалізацію Мінських угод, починаючи зі всеосяжного і стійкого припинення вогню", - заявив Лоссовський.

У Twitter Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні також було опубліковано карту-схему з позиціями сил в районі інциденту, що мав місце 4 червня.