Україна в ОБСЄ закликає Росію припинити обстріли на Донбасі

Росія продовжує збройні атаки на Донбасі, намагаючись досягнути своїх цілей - дестабілізувати Україну і змусити її здатися на умовах Кремля.

Про це заявив під час засідання Постійної Ради ОБСЄ у четвер заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На засіданні Постійної ради минулого четверга, 6 червня, ми та інші делегації наполегливо закликали Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов'язань, включаючи встановлення сталого припинення вогню на Донбасі. Протягом ночі того ж дня російські збройні формування застосували важку артилерію, щоб обстріляти військові позиції України біля Новолуганського. Під час цієї нічної атаки загинули двоє українських воїнів, ще 8 дістали поранення. Ми стикаємося з цими відвертими порушеннями Мінських угод кожного дня, оскільки Росія продовжує переслідувати свої цілі - дестабілізувати Україну і змусити її здатися на умовах Кремля", - сказав Лоссовський.

Він вказав на те, що лише за 3 місяці з початку дії останнього на цей час перемир’я на Донбасі (8 березня) 33 українські військові загинули і 165 були поранені.

Представник України закликав Росію як учасника конфлікту зупинити свої збройні провокації та виконати свої зобов’язання в рамках Мінських угод, починаючи із забезпечення стійкого та всеохоплюючого перемир’я.

За його словами, Москва має, поряд із припиненням вогню та виведенням військ з Донбасу, розпустити окупаційні адміністрації в Донецьку та Луганську, повернути законним власниками захоплені українські підприємства, а також припинити незаконну видачу паспортів жителям окупованих територій.

Лоссовський підкреслив, що у межах виконання безпекових положень Мінських угод Росія має відвести важке озброєння від лінії розмежування, забезпечивши ефективний моніторинг та верифікацію цього кроку з боку СММ ОБСЄ. Місії ОБСЄ також має бути забезпечений безперешкодний доступ до тимчасово неконтрольованої урядом України ділянки держкордону з РФ.

"Ці заходи необхідні, і вони цілком можливі, якщо Росія прийме рішення про мирне, політико-дипломатичне врегулювання конфлікту", - наголосив Лоссовський.

Він також нагадав російській стороні про необхідність виконання рішень міжнародних судів, зокрема Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення українських військовослужбовців і кораблів, захоплених у районі Керченської протоки.