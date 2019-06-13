Окупанти активно мінують передову на Донбасі - розвідка

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російсько-окупаційні війська продовжують заходи з удосконалення системи інженерних загороджень з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Зокрема, інтенсивно обладнуються нові та оновлюються вже існуючі ділянки мінно-вибухових загороджень. Про це розповів на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, повідомляє прес-служба МОУ.

"Інженерно-саперні підрозділи противника активізували ведення інженерної розвідки місцевості у районах розташування своїх військ з метою виявлення не облікованих районів мінування та усунення раніше допущених порушень і помилок у ході мінувань в авральному порядку на виконання злочинних наказів російського окупаційного командування", - розповів Праута.

За його словами, через відсутність та недостовірність наявних карт мінувань зростає кількість втрат особового складу противника у ході робіт на власноруч замінованій території.

"Так, протягом цього тижня на власному не облікованому мінному полі загинули два сапери одного з інженерно-саперних підрозділів противника", - зазначив речник.