Окупанти сім разів порушили “тишу”, застосували 152-мм артилерію

Окупанти цієї доби обстріляли сили ООС сім разів, втрат серед українських військових немає.

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, повідомляє кореспондент Укрінформ.

"Станом на 12-ту годину російсько-окупаційні війська здійснили 7 обстрілів. За наявною інформацією, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - зазначив речник.

Він уточнив, що на Луганському напрямку зафіксовано випадок застосування окупантами артилерії калібру 152-мм. Сталося це на початку поточної доби, коли російсько-окупаційні з боку міста Первомайськ випустили 5 снарядів по опорних пунктах підрозділів Збройних сил України неподалік Борівського.

Також на початку доби відбувся 15-хвилинний обстріл з автоматичного гранатомету і стрілецької зброї позицій наших військ поблизу Луганського.

З 6.40 до 7.05 під вогнем з гранатометів різних систем та стрілецької зброї перебували захисники населеного пункту Золоте-4. Також на позиціях підрозділів Об’єднаних сил у цьому районі в цей час розірвалися 15 мін калібру 82 мм.

Біля Зайцевого окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети.

На Донецькому напрямку бойовики з початку доби використали стрілецьку зброю під час провокаційного обстрілу військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання поблизу Водяного.

Зі стрілецької зброї, а також станкових протитанкових гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли оборонців Широкиного.

А в районі Новоселівки Другої окупанти звели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і протитанкового ракетного комплексу.