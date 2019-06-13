Окупанти 28 разів обстріляли позиції ЗСУ, один військовий поранений

Російські окупаційні війська минулої доби 28 разів відкривали вогонь, зокрема тричі - із "важких" мінометів.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

"12 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: п’ять разів Водяне – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі Авдіївку - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем; позиції біля Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів; два рази Широкине – з автоматичних гранатометів; Новотроїцьке – з гранатометів різних систем; двічі Старогнатівку – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; Лебединське – зі стрілецької зброї; околиці Талаківки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 12 разів: два рази Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; район населеного пункту Новотошківське – з автоматичних гранатометів, стрілецької зброї; Попасну – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета; поблизу Новгородське – з мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецької зброї; чотири рази Зайцеве – з 120 мм міномета, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета; двічі район населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем, Південне – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник дістав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - зазначили у штабі.

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За даними розвідки, 12 червня одного окупанта знищено та 3 поранено.

Повідомляється, що від початку поточної доби окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил три рази: поблизу населеного пункту Водяне – зі стрілецької зброї; Борівське – з артилерії калібру 152 мм; околиці Луганського – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню, наголосили у прес-центрі Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню..