Купити і носити: як не помилитися при купівлі одягу через інтернет

Радимо, як при онлайн-шопінгу вберегти себе від розчарування, а гаманець – від шахраїв

Покупки через інтернет давно не рідкість, а тут ще й багатотижневі карантини примушують нас практикуватися в онлайн-шопінгу інтенсивніше. Хтозна, чи не доведеться владі зачиняти магазини наступної осені чи взимку знов. Та на щастя, тепер можна, не виходячи з дому, не блукаючи лабіринтами торговельних центрів, насолоджуватися придбанням одягу, взуття, аксесуарів. Обирати, гортаючи екран смартфона або переглядаючи асортименти на моніторі комп'ютера.

Але інтернет і всі соціальні мережі просто повні-повнісінькі не тільки магазинів, продавців, а й... шахраїв. Як правильно підібрати фасон, на що орієнтуватися (розмір на бирці чи власні параметри) в першу чергу і як не стати жертвою аферистів під час онлайн-шопінгу – нам допомогли розібратися стиліст-інфлюенсер Аріна Міщенко та заступник голови правління Всеукраїнської громадської організації «Союз споживачів України» Олег Цільвік.

ПАРАМЕТРИ, БЛИЖЧІ ДО ТІЛА

Перш ніж здійснювати покупки, треба запам’ятати кілька правил для того, щоб шопінг пройшов успішно і приніс задоволення. Найважливіше – це знання власного тіла, тобто параметрів, наголошує Аріна Міщенко. Головними у цій справі були й будуть: обхват грудей і стегон (заміряйте за найширшими точками), обхват талії (найвужча частина, не плутати з місцем ременя). Не менш важливо знати потрібну довжину по внутрішньому шву (аби обрати штани або джинси), довжину плечей, рукава (сорочки, светри, сукні). Ці заміри можна зняти з уже вживаних комфортних речей.

Треба пам'ятати, що різні бренди, різні продавці, різні країни мають свою розмірну сітку, а це значить, що S одного продавця може прирівнюватися до XS іншого. «Не варто сліпо вірити буквам і цифрам на бирках. При купівлі речей звертайте увагу на наявність розмірної сітки з зазначенням сантиметрів, які відповідають одному або кільком розмірам», – радить Аріна. Якщо такої немає, то не соромтеся – зв'яжіться з продавцем і попросіть уточнити необхідні вам виміри. Особливо це стосується взуття. Його треба обирати, орієнтуючись не лише на довжину устілки (в сантиметрах), а й на повноту стопи. Її треба визначати по найширшій частині. Уважними треба бути, якщо у вас нога може трохи опухати при ходьбі або ж яскраво виражені кістки. «Якщо ніяких нюансів немає, то довжини устілки повинно вистачати для вибору кросівок, черевиків, чобіт, – запевняє Аріна. – І навпаки: щоб вибрати відкрите взуття, краще дізнатися його ширину, аби неповна нога не «гуляла» у взутті».

Сухі цифри – то ще не запорука успіху. «Раджу дізнатися більше про тип своєї фігури та кольоротип (визначається тільки сукупністю зовнішніх натуральних даних: колір волосся, брів, очей, відтінок шкіри, губ), – радить наша експертка. – Навіть якщо річ підійде вам за розміром, вона може сидіти, м'яко кажучи, не дуже, хоча на моделі виглядала ідеально». Причина може бути в тому, що одяг з таким, скажімо, вирізом або такого крою підходить більше для типу фігури прямокутник, у той час як ви – типова володарка фігури пісочний годинник.

Зазвичай речі виготовляють для середньостатистичних параметрів (адже мова про мас-маркет). І навіть якщо за параметрами все зійшлося, річ може здаватися занадто довгою або короткою. «Все тому, що колекція була розрахована на дівчат іншого зросту (часто – модельного), – зауважує Аріна. – Також варто пам'ятати про такі нюанси своєї фігури, як довгі ноги, шия, руки, збільшений обхват стегон або грудей». Буде неприємно, якщо джинси відмінно сядуть на стегнах, а в талії їх доведеться вшивати. Краще не ризикувати і придивитися більш вдалий фасон.

ШУКАЙМО ЖИВІ ФОТО

Речі фотографують на моделях так, щоб товар хотілося купити – це не секрет. «Однак не всі знають, що дуже часто на цих фотосесіях речі сидять на моделях не дуже, і стилісти прищіпками намагаються десь підібрати плаття в талії, в грудях, вкоротити брюки, – розповідає Аріна. – Саме тому найкращим доказом достовірного зовнішнього вигляду товару є живі фото на людях, які вже придбали товар». Масмаркет не надає таких фото, а тому, обираючи одяг на сайтах Bershka, Asos, Mango або Zara, спробуйте уявити, як та чи інша річ буде виглядати на вас, не варто орієнтуватися на фото моделей. Застосуйте хоча б стандартні поради з підбору одягу для типу своєї фігури, власний досвід. За словами Міщенко, трапляються інтернет-продавці, які можуть сфотографувати річ на собі за проханням покупця (і така готовність допомогти – вже хороша характеристика). Щоправда, найчастіше мова йде про речі, які продаються з рук в руки. Але ось на відомому китайському онлайн-майданчику AliExpress або SHEIN (британський інтернет-магазин) покупці мають можливість прикріпити фото до відгуку про товар, а ви в свою чергу – подивитися, як річ виглядає на пересічних людях. Дуже корисна опція: часто річ, що здавалася мало не чарівною, вмить розчаровує і вберігає від зайвих витрат. І тканина, і фасон на живих фото часто геть не такі привабливі, як на «вітрині».

МОДА І ПРАКТИЧНІСТЬ В ОДНІЙ ШАФІ

Мало хто слідкує за модою так, як професіонали – стилісти й шопери. Але будь-кому трішки знань у цій сфері не зашкодить. Джинси скінні, наприклад, уже мінімум два роки не носять. Нічого страшного, якщо вони досі є у вашому гардеробі, й чорні «скіни» – це взагалі база, яка ніколи не завадить. Одяг – це більше про смак, а не про високу моду, але деякі анти-тренди варто запам'ятовувати. Наприклад, сьогодні вишивка і додатковий декор (намистинки, стрази, дірки) на джинсах – анти-тренд. «Щільно обтягуючі короткі шорти теж, замість них краще обрати широкі шорти з високою посадкою, сантиметрів на 15 вище коліна, – радить Аріна. – Головне правило для шортів і спідниць – вони не повинні закінчуватися на широких місцях ваших ніг». Приталені футболки з V-подібним вирізом, за словами експертки, теж уже давно не в тренді, замість них краще взяти або оверсайз, або напівприталений варіант, а ще краще – без малюнків, драпування і написів. Короткі білизняні сукні краще залишити для спальні, а не для прогулянки на свіжому повітрі. Словом, якщо маєте сумніви, то краще пошукати в інтернеті тренди минулого і поточного сезонів. «Чи подивитися соціальні мережі блогерів або знаменитостей (тільки не плутайте їх повсякденні образи з іміджевими або офіційними), – радить Міщенко. – Не хочете помилитися або не бачите сенсу в придбанні одягу на один сезон? То ознайомтеся з «вічною», класичною базою і зберіть собі готові капсули (це коли речі підібрані так, що їх можна безпомилково поєднувати між собою, утворюючи різноманітні комплекти нарядів)».

Починати покупки завжди краще, виходячи з потреби, але якщо бажаєте, наприклад, просто протестувати якийсь магазин в інтернеті й переконатися в його порядності, то спершу замовте щось вкрай недороге, але потрібне. Наприклад, не вечірню сукню чи спортивне, трикотажне. Це може бути проста футболка або велосипедки. Таким чином ви перевірите якість обслуговування, відповідність між картинкою й реальністю, швидкість відправки і доброчесність магазину/продавця.

ХОРОШІ МАГАЗИНИ АДРЕСИ НЕ ПРИХОВУЮТЬ

Мало подбати про вдалу покупку – треба постаратися зробити купівлю безпечною, і це в Україні величезна проблема, каже Олег Цільвік. Перш за все треба зрозуміти, хто знаходиться по той бік екрану – перевірити сайт або продавця. «Подивіться на сайті його дані: якщо опубліковані лише мобільний телефон і електронна пошта – надзвичайно високий ризик того, що продавець може бути недобросовісний, а то й взагалі шахрай, – каже він. – Відповідно до чинного законодавства України, там має знаходитися повна інформація про суб’єкт господарювання – ФОП, який продає товар».

Другий важливий момент – його фізичне розташування, офіс, куди ви можете звернутися зі скаргою або відвідати, щоб подивитися товар. Це реєстраційні дані про суб’єкт господарювання, які ви за відкритими реєстрами можете перевірити, нагадує Цільвік. Зокрема – чи має цей суб’єкт взагалі право здійснювати реалізацію товарів через мережу інтернет.

Також варто переконатися, що ціна, яка вказана на сайті, буде остаточною – тією, яку ви сплатите. Дізнатися, чи будуть додаткові логістичні витрати та яку вартість ви сплатите за доставку. Бувають випадки, коли на картинці – одне, а у рахунку до сплати – інше. Розраховано на неуважних і довірливих.

БЕЗПЕЧНО СПЛАТИТИ І ПОВЕРНУТИ

В сучасних українських реаліях дуже бажано, щоб розрахунок відбувався вже після отримання товару. Тоді, коли ви вже оглянули товар та упевнилися, що він відповідає опису, який вам надали при купівлі.

Звісно, післяплата впливає на здорожчання саме за додаткову послугу, особливо якщо доставка відбувається сторонніми кур’єрськими службами. Саме тому багато хто погоджується на передплату. «Треба бути з цим обережним: якщо ви вже й передплачуєте, то бажано, щоб це відбувалося за допомогою стороннього сервісу, який би забезпечував безпеку транзакції, – наголошує Олег. – Існують різноманітні банківські інструменти, наприклад, 3D Secure, щоб ваші кошти просто не вкрали». Якщо просто переказуєте гроші на картки фізичних осіб – це не купівля, і закон ваші права покупця не захистить. Це особливо актуально для продажів у соціальних мережах, магазинів у Instagram. Коли стороння людина отримує від вас кошти, це – сіра оборудка. Не зрозуміло, хто ж продавець та як із нього стягувати відшкодування у випадку якихось проблем, попереджає Олег. Вважайте, просто здійснили благодійний переказ на свій страх і ризик – адже ні фіскальним чеком, ні виставленим рахунком він не підкріплений.

Якщо ви часто розраховуєтеся в інтернеті – бажано мати для цього окрему картку. Багато банків тепер видають окремі картки саме для електронних операцій. На неї перераховують кошти, які потрібні саме для оплати конкретного товару. На ній ніколи не зависають зайві суми, які можна поцупити: навіть якщо шахраї заволодіють даними цієї картки, красти їм буде нічого.

ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ – МІСІЯ НЕ З ПРОСТИХ

Треба обговорити умови повернення товару заздалегідь. Уточнити, чи будуть додаткові витрати для вас у разі пересилки цього товару назад, як дотримуються гарантійні умови та хто їх взагалі надає.

На жаль, більшість товарів реалізується в Україні без процедури оцінки відповідності та без фіскального чеку, що унеможливлює повернення чи ремонт товару. Якщо у вас буде товарний чек або банківська виписка, що ви комусь перерахували кошти, з точки зору закону вони не є розрахунковими документами і довести щось у суді не вдасться. Якщо продавець – не велика офіційна структура і певності у його порядності немає (досвіду попередніх покупок, позитивних відгуків тощо), краще домовитися про післяплату і перевірити – що вам надіслали – при отриманні.

НЕЗАЛЕЖНІ ВІДГУКИ ЧИ ВЛАСНА ЛОГІКА?

Це в наших умовах важливий показник. Є сайти, на яких можна ставити оцінки не тільки товару, а й продавцю. На деяких із них навіть видно, скільки одиниць товару вже продано – корисно для розуміння, чи довіряють продавцю. Але існують і сторінки в соціальних мережах, де відгуки написані фейковими акаунтами. Звернути увагу треба на стиль написання цих відгуків: за словами наших експертів, дуже бажано, щоб вони складалися більше ніж з 3-5 слів. Важливо перевіряти відгуки як про продавця, так і про суб’єкт господарювання чи сайт. Бажано, щоб вони були незалежними – на сторонньому ресурсі, який саме для фідбеку й створений. Якщо щось викликає підозру – краще пошукати іншого продавця. Не забуваймо, що сьогодні активно використовуються штучне накручування рейтингу та підняття товару на перші щаблі у пошукових запитах. На жаль, поганенька система модерації відгуків часто пропускає неякісні товари. Лишається покладатися в основному на власну інтуїцію й здоровий глузд, а передусім – за надто низькою ціною не гнатися, нею часто прикриваються саме шахраї.

Олександра Руденко, Мирослава Міхеєва, Київ