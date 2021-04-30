На Луганщині пасічник лікує бджіл полином та хроном

Власник органічної пасіки з Білокуракіного Луганської області Олександр Дубовий для лікування бджіл використовує рослинні препарати.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук-сторінку Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України».

«Органічна пасіка означає, що на ній не використовують хімічні препарати. Наприклад, для лікування бджіл я використовую полин, часник, хрін. Полин кладу до вулика – він відлякує кліщів та мурах, які теж хочуть поласувати пилком», - розповідає бджоляр.

У 2015 році Олександр придбав 50 вуликів. За шість років пасіка збільшилась у шість разів – до трьохсот. Сто бджолосімей нараховує органічна пасіка, ще двісті - звичайна. На органічну пасіку підприємець отримав сертифікат.

Читайте також: На Луганщині розвивають медовий туризм

Мед з органічної пасіки бджоляр продає гуртом покупцеві, який потім експортує його до країн Європи. Також продукцію родина Дубових постачає на ринок у Харкові, здає у місцеві крамниці на Луганщині. Цього року планують виготовляти крем-мед.