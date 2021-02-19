10 запитань про сосиски: все, що хоче знати споживач

Шукайте ті, що пружні, не вибухові й у клярі

М’ясопродукти – найшвидший та найпростіший перекус із можливих. Їх варять, смажать, печуть, нарізають на бутерброди та їдять сирими. Будь-яка людина прагне різноманітності, але що ще цікавого робити з ковбасними виробами? Як обирати хороші серед десятків рум’яних сортів? Кількість назв, форм, кольорів та виробників росте з кожним роком…

Щоб споживачі не розгубилися в супермаркеті та на кухні, наші експерти – начальник відділу якості ТМ «Бащинський» Наталія Халявка та фіналістка телепроєкту «Майстер Шеф 10» Ірина Маленко розповіли про вибір та приготування смачних сосисок.

ЯКІСНІ СОСИСКИ: ЯК ВИГЛЯДАЮТЬ, З ЧОГО ЗРОБЛЕНІ І З ЧИМ ЇХ ЇДЯТЬ

Ми зібрали 10 запитань, що найбільш хвилюють пересічного споживача м’ясопродуктів, і попросили експертів внести ясність у сосисковій темі.

ЦІНА ЯКОСТІ – ВІД 60 ГРН/КГ. На полицях супермаркетів можна зустріти сосиски різних цінових категорій, та деякі упаковки коштують підозріло дешево. Побачивши в магазині цінник, що пропонує кіло за 20 грн, відповідальний споживач одразу згадує ціни на курку в сусідньому відділі – й обирає дорожчий варіант.

Сосиски стільки коштувати не можуть, стверджує представниця МХП Наталія Халявка – хіба що в пластиковий контейнер поклали так званий «м’ясовмісний продукт». Некорисний для нашого організму і навіть небезпечний. За цим терміном ховається сосиска, яка тільки запахом та смаком нагадує м'ясну, насправді ж, такої сировини в складі не містить. Найдешевша сировина – курятина – нині має вартість приблизно 40-50 грн. Відштовхуючись від цього, отримаємо ціну найдешевших сосисок – не менш як 60 грн за кілограм продукту 1 сорту. Свинина чи яловичина ще дорожчі.

При виборі сосисок у магазині необхідно звертати увагу на етикетку, де має вказуватися склад продукту та вміст м'яса у відсотках. Чесний виробник повинен вказувати абсолютно всі основні інгредієнти, вміст яких складає більш як 2%. Сосиска не може складатися тільки зі свинини без сорту, солі та перцю. За правилами етикетка має інформувати про значно більшу кількість компонентів.

“Е” НА ЕТИКЕТЦІ – ЦЕ ПОГАНО? Деякі покупці шукають сосиски без дивних «Е» в складі, щоб – натуральне. Насправді ж, Е – це харчова добавка, яка додається для запаху, приємної консистенції, привабливого кольору, яскравого смаку чи тривалішого терміну зберігання. Схожі функції на кухні кожної господині виконують спеції, але страви з карі так не лякають, як незрозумілі споживачам Е. Наприклад, желатин, з яким готують десерти дітям – це Е441, а відома всім сода – Е500. Усі Е та їх дозування в конкретному продукті перевіряються на шкоду для здоров’я, тому покласти в сосиску небезпечні добавки чесний виробник не може. Про надлишок Е може свідчити надто тривалий термін зберігання, тому якісні ковбасні вироби мають залишатися свіжими за інформацією з етикетки в рамках 30 днів. Деякі види упаковок, оболонок зберігають продукт до 40 днів. Але якщо виробник вказав 60 днів і більше – тут щось не те.

Фото: Depositphotos.com

ЗА ФОРМОЮ І КОЛЬОРОМ. «Правильна» сосиска, коли на неї натискаєш, має повертати форму за кілька секунд, а відсутність пружності свідчить про надлишок білку чи добавок. Оболонка сосиски має бути щільною, без явних пошкоджень, слизу, цвілі чи нальоту. Останній допускається тільки в копченій та в’яленій продукції. Пахнути якісні сосиски мають у першу чергу м'ясом.

Нерідко покупці перевіряють пакети сосисок на вміст рідини в упаковці – й правильно роблять. Якщо рідина прозора, сосиски варто обдати окропом або зварити. Якщо ж ви помітили, що сосиски «плавають» у рідині іншого кольору, краще не брати цей продукт.

НЕ ПЕРШОЇ СВІЖОСТІ. В народі подейкують, що колись у ковбаси-сосиски, може, й потрапляло м’ясо, а нині – суцільні «роги та копита». Що ж, у складі зазвичай – не без хрящів та шкірок, але хороший виробник все ж надає перевагу якісній, свіжій сировині власного виробництва чи імпортного. Так, в Україні є виробники сосисок, які купують для них м’ясо в Німеччині, Нідерландах, Польщі, Бельгії та інших країнах ЄС. Воно проходить жорсткий контроль перед відправкою на виробництво, і сировина з відхиленнями від норм повертається поставнику на етапі прийому. Щоправда, лише великі компанії з сертифікатами якості можуть собі дозволити таке.

ВИБУХОВИЙ ПРОДУКТ. А от лякатися, що сосиска «вибухає» під час готування, не варто. Продукти зі штучною оболонкою вибухнуть у будь-якому разі, адже під час термообробки сосиска дещо збільшується в розмірах. Технологи рекомендують завжди її знімати перед відправкою сосисок до каструлі чи мікрохвильовки і проколоти їх старим вірним способом у кількох місцях ножем. Також на вірогідність вибуху впливають температура та час приготування. Хоча буває, розірвана на шмаття сосиска свідчить про те, що м’ясна сировина все-таки надто замінена іншою сировиною. Покуштуйте, упевніться в цьому – і вдруге таке не купуйте.

ЧИ СПРАВДІ «ДИТЯЧІ» – ВИЩИЙ СОРТ? Сучасний асортимент ковбасних виробів настільки широкий, що очі розбігаються. Незрозуміло, як із такої кількості назв та форм обрати одне, не знаючи складу та відгуків інших покупців. Нерідко симпатію викликають сосиски «Дитячі», бо назва асоціюється з твердженням, що дітям готують найкраще. Справжня відмінність лінійок для дітей криється в державних стандартах. Дитячі сосиски мають високі вимоги за ДЕСТом, що також впливає на ціну. Якщо виробник серйозно ставиться до цих стандартів, то названий продукт коштуватиме не менш як 180 грн. Якщо грубо узагальнити, то в цих сосисках використовується вищі сорти сировини.

Обираючи серед сосисок цінового сегменту вище за 140 грн за кіло 1 сорту, покупець може брати будь-який вид – й отримає смачний та якісний продукт. Для дітей, звісно, найкраще брати сосиски з дитячої лінійки – є сенс. Загалом продукцію різних виробників відрізняють рецептура, спеції, сировина, метод копчення – лишається куштувати й обирати своє.

А ЩО ТАКЕ СНЕКИ? Зараз у продажу до звичних сосисок-сардельок додалися ще й м’ясні снеки. Від «старих-добрих» продуктів вони таки відрізняються, і група цих снеків на ринку зараз дуже активно формується. Снек – це такий перекус на ходу. Тобто його особливість – зручна упаковка, в яку кладуть продукції стільки, скільки вистачить якраз на один прийом їжі. Зазвичай це сиров’ялені та сушені продукти з одного виду м’яса та низьким вмістом вологи, досить поживні.

ЗАМОРОЖУВАТИ ЧИ НІ? Деякі споживачі заморожують сосиски на майбутнє, але експерти цього робити не радять. Глобально такі маніпуляції з продуктом здоров’ю не нашкодять, але смакові властивості та консистенція можуть змінитися. Дефіциту на продукти харчування немає, а сосиски сприймаються більше як швидкий перекус, тож краще готувати та їсти їх у рамках терміну придатності. А переморожені використовувати, скажімо, для піц чи інших страв, де змінена консистенція сосиски на загальну картину не вплине. Щоправда, це не стосується продукту, вже замороженого виробником – у нього особливі умови заморозки, що допомагають зберегти властивості.

ЧИМ ПРИПРАВИТИ? Ми звикли їсти сосиски з магазинними гірчицею та кетчупом, але така одноманітність швидко набридає. Ірина Маленко радить соуси сирно-вершковий та томатний з різноманітними спеціями й травами. В якості гарніру до сосисок та ковбасних виробів підійдуть, крім картопляного пюре чи макаронів, страви з різноманітних бобових. Сосиски можуть «плавати» й у смачній підливі – гарно смакуватимуть з тушкованою у томаті цибулькою, морквою, приправленими спеціями і травами. Це швидко й зручно.

ЗАКУСКИ – ВІД БУТЕРБРОДА ДО ТІСТА. Найпростіший перекус з ковбасних виробів – бутерброди чи «багатоповерхові» сандвічі, сосиски в тісті, піца чи хотдог. Але насправді рецептів різного ступеня складності – ціла купа. Смачна та проста закуска, яка відмінно підійде на дитячий День народження чи вечірку – сосиска в клярі. Її просто треба нанизати на шпажку, занурити в кляр й обсмажити.

А ще готують смачні закуски з шинки і лавашу: мажуть всілякими соусами від найпростішого майонезу до найкориснішого йогурту, наповнюють різноманітними начинками з сиром та м'ясом чи ковбасними виробами – і смажать чи запікають. Також з ковбаси можна зробити варіацію чилі кон карне – страву мексикансько-техаської кухні з м'яса та овочів. Це буде суп, гарнір та основна страва одночасно, до того ж смакоту можна захопити з собою на роботу в контейнері для ситного обіду.

Або ж зробіть рулетики на закуску: треба лиш нарізати тонкими слайсами вздовж баклажан, завернути в них начинку та зробити «язички» (шматочки, що визирають з рулетика) з помідорів. До начинки зазвичай входять сир, майонез з часником і шматочок ковбаси чи сосиски. Також, окрім стандартного барбекю чи сандвічів, Маленко рекомендує спробувати закусочні капкейки. Нестандартні солоненькі кекси варто прикрасити кремом з вершкового сиру, зеленню та додати для краси шматочок ковбаси чи оливку. Такі штуки вона радить готувати хоч на пікнік, хоч на побачення. Гарна страва пасуватиме на вечерю, наситить організм та водночас не зруйнує романтичну атмосферу.

НАВІТЬ СУПИ ТА САЛАТИ: 3 РЕЦЕПТИ НА ВСІ ВИПАДКИ В ЖИТТІ

Ковбасні вироби – чудовий інгредієнт для варіації баварського салату. Нарізаємо кружальцями та обсмажуємо 200 г ковбаси, далі нарізаємо великим кубиком 70 г сиру та 150 г помідорів, пару скибок житнього хліба натираємо зубчиком часнику та підсушуємо на сковорідці. Додаємо заправку зі столової ложки сметани, 5 г гірчиці та чайної ложки соєвого соусу. Наостанок залишається приправити улюбленими спеціями та додати зелень.

Також можна приготувати салат з сирої моркви. Необхідно: натерти 2 сирі моркви та середній тертці, здавити 3 зубчики часнику, 200 г майонезу, 200 г копченої ковбаси нарізати, 2 огірки нарізати дрібним кубиком, натерти 200 г сиру через середню тертку та додати банку консервованої кукурудзи. Викладається салат шарами на кшталт відомої «Шуби»: морква з часником та майонезом, ковбаса, змастити майонезом, огірки, сир, консервована кукурудза та зелень для прикраси.

Окрім популярної солянки, з ковбасок можна приготувати смачний суп. Для початку обсмажуємо до золотистого кольору цибулинку. В іншій каструлі тушимо 450 г консервованих томатів у власному соку, додаємо води та доводимо до кипіння. Далі кидаємо 3 нарізані картоплини і варимо майже до готовності, додаємо 250 г консервованої квасолі, 150 г нашаткованої капусти, підсмажену цибулю і 300 г вареної ковбаси. Варити необхідно до м’якості капусти.

Тетяна Вишневська. Київ

Фото: Pinterest та з відкритих джерел