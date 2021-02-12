На Сумщині каскадер створив оленячу ферму

На Сумщині підприємець, мисливець і каскадер Дмитро Русанов створив ферму, де понад рік уже розводить оленів і ланей

Нині на 70 гектарах орендованих паїв у селі Козацьке живе близько 200 тварин. Більшість він привіз із-за кордону - з Англії, Румунії, Австрії, навіть Нової Зеландії. Але є вже і потомство від іноземців.

Загалом завдяки зусиллям Дмитра лише торік Україна збагатіла на 350 благородних оленів. Цього року він збирається збільшити кількість новоприбулих тварин ще на півтисячі.

Навіщо оленяча ферма під Конотопом успішному каскадеру, який має в Італії свій каскадерський кінний клуб? Про це ми поговорили з Дмитром Русановим.

Каскадер із села Бочечки

"Взагалі-то я родом із села Бочечки, що поруч з фермою. У 6 років бабуся привела мене на конюшню; з тих пір і почалася наша дружба з цими красивими тваринами", - розказує Дмитро.

Він наловчився робити на конях усілякі трюки, і після школи вступив на факультет режисури оригінального жанру.

"Комісії сподобався тим, що веселий і життєрадісний", - сміється Дмитро.

Отримавши професію каскадера, Русанов якийсь час знімався в кіно та шоу, а потім поїхав до Італії, та не сам, а з такими ж відчайдухами, і заснував там каскадерський кінний клуб. Зараз Дмитру 34 роки, в нього 15 років каскадерського стажу, цього достатньо для виходу на пенсію. Тож усе частіше думає, що робитиме після того, як піде з шоу. "Під час роботи з кіньми я багато де бував у Європі, зокрема, у місцях, де розводять диких тварин, - в Австрії, Англії. Почав думати, а чому в нас не можна, ми хіба гірші? Так прийшла ідея перейняти європейський досвід і облаштувати ферму в Конотопському районі", - розповідає Дмитро.

Благородні ідеї та олені

Благородних оленів в угіддя Конотопського району завезли ще у 70-х роках минулого століття. Але оскільки спарювання постійно проходило всередині популяції, то з часом вона занепала і виродилася. Тому ідею Русанова активно підтримали в Конотопському держлісгоспі, куди і був привезений перший олень угорської селекції.

Свою ферму Дмитро облаштовував за підтримки однодумця, голови правління ТОВ "Агрофірма Козацька" Віктора Гала. Саме він, багато років пропрацювавши на землі, зокрема і головою місцевого колгоспу, підтримав екзотичну ідею свого не менш екзотичного односельця. Орендували землі у фермерів, побудували вольєр. Навіть сітку – батутну і нетравмуючу - привезли з Англії. Зараз на фермі чотири елітні племінні самці різних генетичних ліній; усі з різних країн. Самиць оленів близько ста. Також в окремій секції живуть лані: троє самців та 50 самок.

Є на фермі й одна місцева знайда - кізочка лані. Дмитро знайшов її, переглядаючи оголошення в інтернеті. Хтось придбав, награвся, а тоді намагався позбутися. Сьогодні вона - улюблениця ферми, людей взагалі не боїться, ходить за ними слідом, випрошуючи смаколики.

Можливо, згодом тут з'явиться і кінь Дизель, з яким Дмитро ще інколи виступає в італійському атракціоні. "Я з ним поряд уже 10 років. Коли буду остаточно повертатися в Україну, заберу на почесну пенсію", - каже каскадер. До речі, коли на початку бесіди ми спитали, чи правда, що він за фахом каскадер, Дмитро "підредагував": "За фахом я філософ. Люблю життя!".

Коли всі чиновники - за

На питання, чи важко було отримати дозвіл на ввіз такої великої партії тварин і подолати процедурні бар'єри, Дмитро каже: "Майже відразу нас підтримали в міністерстві екології. У тому році жодних проблем навіть із митницею не було, незважаючи на кінець року. Тварин такої селекції в Україні раніше не було, а тепер ми їх маємо", - каже Дмитро.

За словами Русанова, з часом тварин продаватимуть до інших господарств, таким чином змішається їхня кров і зміцниться популяція. А деяких рогатих Дмитро випускатиме у дику природу.

"Маю закази на партії тварин для двох ферм, які будуються на Сумщині та Київщині. Тому в цьому році планую завезти 500 оленів. Наздоженемо ми ту Європу, у нас буде не гірше", - сміється Дмитро.

Під впливом таких односельців, а також завдяки децентралізації село Бочечки і сусідні, що входять до Бочечківської громади, таки справді потроху змінюються. У селі Козацьке за фінансування Віктора Гала навіть світломузичний фонтан відкрили, там з гранітної підлоги виривається 16 струменів. Оленяча ферма також є гарним доповненням до нового життя. Адже сьогодні подивитися на благородних оленів Сумщини приїжджають з усієї України. Особливо радіють спілкуванню з тваринами діти.

Як зазначив перший заступник начальника Сумського облуправління лісового та мисливського господарства Віталій Ігнатченко, за даними цьогорічної таксації, в угіддях Сумщини нараховується близько 800 благородних оленів у дикій природі та вольєрах для напіввільного утримання. "Ферма Дмитра Русанова зробила величезний вклад у подальше відтворення нашої популяції цього надзвичайно цінного виду тварин. Ми щиро вдячні ентузіастам і плідно співпрацюватимемо у цьому напрямку надалі", - підкреслив Ігнатченко.

Ольга Коростельова

Фото та відео Дмитра Русанова