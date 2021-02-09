Виконай обіцянку: займися спортом з понеділка

Досвідчені тренери дають поради початківцям

У період пандемії багато хто шукає в собі нові таланти. Сторіз в Інстаграм майже кричать: «Спробуй нове! Розвивайся! Не сиди безцільно вдома!». І в цьому плані, що може бути кращим за спорт?

Втім, не так складно пообіцяти собі розпочати тренування з понеділка, як дотриматися своєї обіцянки. Щоб рішучості вистачало навіть до вівторка, експерти поділилися рекомендаціями для новачків. Визначитися з тренером, залом, видом фізичної активності та форматом тренувань після цих порад буде простіше. Залишається тільки дочекатися найближчого понеділка – і вперед, до спортивних подвигів.

ФІТНЕС, ТРЕНАЖЕРИ ЧИ ЙОГА?

Щоб набути бажаних форм, можна займатися фітнесом, з тренажерами чи ходити в басейн. Головне – зміна харчових звичок та стилю життя. Адже схуднути, підтримувати форму, підкачати м’язи чи й набрати вагу, за словами персонального тренера Софії Табунщикової (@fit_romanovnaa), допоможе не тільки спорт, а й відповідне харчування. І те, й інше треба ретельно продумати.

Софія Табунщикова / Фото: Instagram

Зараз у початківця величезний вибір: від пілатесу до аквааеробіки. Що обрати, часто підкаже темперамент. Флегматикам підійде біг на довгі дистанції чи йога, холерики можуть звільнятися від накопичених емоцій у бойових видах спорту чи на тренуваннях із залізом, сангвініки часто проявляють себе в командних та контактних спортивних заняттях.

З тих варіантів, що лишилися, Софія Табунщикова радить спробувати ті, що зацікавили описом та фото чи навіть заінтригували екзотичною назвою. Можна знайти будь-які тренування на відео в YouTube і віртуально оцінити його. Найкраще – знайти клуб, де пускають на перше пробне заняття і спробувати самотужки. «Краще поєднувати різні види навантажень, але знати міру. Здорове тіло – це функціональне тіло», – резюмує персональний тренер Табунщикова.

Якщо є хронічні хвороби, серйозні травми чи розлади здоров’я, самих лише YouTube та інтуїції замало, треба проконсультуватися з лікарем, щоб не нашкодити здоров’ю.

Протипоказаннями до спортивних занять є, перш за все, кардіоваскулярні захворювання (артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця – всі її нестабільні форми, не коригований тиск, серцева недостатність), легеневі запалення, говорить лікар-терапевт вищої категорії Мар’яна Селюк.

Фото: facebook

«Більшість серцево-судинних захворювань, які мають клінічні прояви і не контролюються медикаментозно, є протипоказаннями. Якщо є захворювання, вони контролюються ліками та людина проходить регулярні обстеження, то займатися спортом можна. Наприклад, хворим на діабет у стані компенсації помірні тренування цілком дозволяються», – підкреслює лікарка.

Після перенесеного ковіду також варто бути обережним, наголошує медик. Поки є запалення, яке підтверджено імуноглобулінами М (клас антитіл), не можна виснажувати організм великими фізичними навантаженнями.

Жінки й чоловіки віком за 50-55 також знаходяться в групі ризику. Мінеральна щільність кістки зменшується – кістки можна травмувати під час навантажень. Тож тягати залізо, займатися стрибками краще не варто. А ось східні танці, зумба (танцювальний фітнес) – те, що треба.

ЗАЛ: МОЖНА ДАЛІ ВІД МЕТРО, АЛЕ ЩОБ ЧЕМНО ТА ЧИСТО

Спортивний клуб – це перш за все не стіни, а команда. Старший тренер та спортивний блогер (@sasha.vyshkevych) Олександра Вишкевич радить при виборі залу обов’язково звернути увагу на тренерський склад. Інформацію про досвід, спортивні досягнення та освіту тренерів зазвичай можна знайти на сайті клубу.

«Зверніть увагу на якість клієнтського сервісу: ввічливість, посмішки та готовність відповідати на запитання. Ставлення адміністрації та тренерів дуже впливає на комфорт відвідувачів. Важливо, щоб у залі були доступні різні напрямки занять, а не тільки тренажери чи фітнес. Вибір – це перевага», – ділиться Олександра.

Популярність залу та дорогі абонементи, на думку експертки, вважати гарантом якості не варто. Зависока ціна нерідко виправдана висококваліфікованими тренерами та сучасним обладнанням, але це не гарантія вищого класу послуг. А якщо ціни підозріло низькі – це теж не тавро, говорить Олександра. Такі прайси мають клуби з незручним розташуванням (далеко від метро) або ті, що недавно відкрилися. В інших випадках абонемент за копійки може обернутися антисанітарією, застарим обладнанням та, як наслідок, проблемами зі здоров’ям.

«Порушення санітарних норм негативно впливає на стан здоров’я відвідувачів завжди і всюди. Можна підхопити що завгодно повітряно-крапельним або контактним шляхом», – пояснює терапевт Мар’яна Селюк.

Часто спортивні зали розміщені в підвальних приміщеннях, що також на шкоду, каже вона. В підвалах немає необхідної аерації: вікна відсутні, вентиляція погана. Неможливо навантажувати організм важкими тренуваннями в приміщенні, де повітря не циркулює, і залишатися здоровим.

«Краще звернути увагу на зали, про які ви чули схвальні відгуки від знайомих», – радить старший тренер. І розпитати їх, чи помічали плісняву в санвузлах, чи не вкриті сторічним наростом бруду спортивні мати і чи не чхають спортсмени, підіймаючи під час занять поклади пилюки.

ТРЕНЕР: ДРУГ, “САДИСТ”, ПСИХОЛОГ

На першому місці стоїть професіоналізм, розповідає персональний тренер з функціонального тренінгу, fill body та tabata Дар’я Андрієнко. Хороший тренер має вміти побудувати програму тренувань з урахуванням побажань та індивідуальних особливостей клієнта. Також важливо, щоб із тренером було комфортно на рівні людських стосунків. Без довіри і поваги до тренера, контакту з ним – результату та задоволення від тренувань не буде.

«Тренер – це друг, "садист" та психолог в одній особі. Саме тому раджу комплексний підхід до вибору тренера. Велику роль відіграють рекомендації, – пояснює Дар’я. – Як і косметолога чи масажиста, більшість людей обирають тренера за порадами друзів».

Не варто боятися ставити багато запитань при знайомстві чи на першому тренуванні. Кваліфікований тренер завжди готовий пояснити незрозуміле та розвіяти сумніви клієнтів.

Особливо важливо знайти такого, каже Табунщикова, якщо за плечима – проблеми зі здоров’ям. Слід пошукати тренера, який би працював саме з такими особливостями та міг побудувати програму тренувань з урахуванням усіх рекомендацій медиків. «Фітнес – це про здоров’я. Він повинен покращувати життя, а не множити діагнози», – пояснює експертка.

ОНЛАЙН ЧИ ОФЛАЙН, В ГРУПІ ЧИ ІНДИВІДУАЛЬНО

Дар’я Андрієнко радить починати з індивідуальних занять, бо в групі тренер не може приділити багато уваги конкретному клієнту. На самому початку тренувань найважливіше – правильно поставлена техніка, а для цього необхідний постійний контроль. А далі – за смаком. Офлайн у багатьох сферах останнім часом перемагає.

«Тренування онлайн були затребувані й до пандемії, але попит у 2020 році помітно виріс. Такі заняття відмінно підходили матусям у декреті та людям з надто щільним графіком. Це зручно – клієнт купує необхідний інвентар та влаштовує спортзал у себе вдома, але тренер при цьому дистанційно контролює усі вправи та виправляє помилки», – говорить Дар’я.

Найважче, за словами персонального тренера, змушувати себе «попітніти» в затишній домашній атмосфері. Саме через лінощі онлайн-заняття підходять не всім – все більше клієнтів обирають займатися спортом офлайн. Зрештою, головне у спорті – зробити перший крок, а потім сформується здорова звичка і результати стануть помітними неозброєним оком.

Тетяна Вишневська, Київ

Фото з відкритих джерел