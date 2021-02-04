Художниця з Прикарпаття налагодила виробництво ексклюзивного взуття

На Прикарпатті у місті Косів художниця Світлана Гебель налагодила виробництво взуття.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Вікторія Дутка-Жаворонкова на сторінці Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМУ у Фейсбуці.

«Чи знаєте ви, що у Косові виготовляють взуття? Випускниця кафедри дизайну Косівського інституту ПДМ Света Гебель , талановита художниця, викладачка майстерні художньої обробки шкіри вивчила та впроваджує свої творчі експерименти технології взуттєвого виробництва!», - йдеться у дописі.

Як зазначає Дутка-Жаворонкова, дизайнерка вже створила 10 пар взуття, а тепер береться за ексклюзивні замовлення за народними мотивами. Ці технології вона досліджувала у своїй дипломній роботі на тему «Колекція сумок за дослідженням технології «рисування» у народних шкіряних чоботях».

Фото: Фейсбук Вікторії Дутки-Жаворонкової