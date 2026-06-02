Сейм Литви ухвалив суперечливі зміни до закону про суспільного мовника

Сейм Литви сьогодні, 2 червня, підтримав суперечливі зміни до закону про суспільного мовника.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє LRT.

Зазначається, що Сейм Литви під час вирішального голосування ухвалив поправки до закону про суспільного мовника - LRT, які викликали значний резонанс.

"За" проголосували 77 депутатів Сейму, "проти" - один. Такий результат став можливим через рішення опозиції не брати участь у голосуванні. Поправки ще має підписати президент Литви.

Цей проєкт готувала робоча група на чолі зі спікером Сейму, після чого до його тексту суттєві зміни вніс комітет з питань культури, інформує мовник.

Пропозицію окремих депутатів про перенесення голосування на інший день та про ще одну додаткову перерву у засіданні депутати не підтримали.

Спікер Сейму Юозас Олекас зазначив, що робота над проєктом завершилася задовільним результатом. "У нас є закон, який явно підтримала більшість. Використання бюджетних коштів на роботу LRT буде більш ефективним", - сказав він.

В опозиції продовжують критикувати ухвалені зміни. Зокрема, представник лібералів Еугеніюс Гентвілас зазначив, що керівна партія так і не надала належних пояснень щодо змін в управлінні суспільним мовником і це виглядає як "помста".

Представник консерваторів Юргіс Разма назвав оновлену версію закону "небезпечною".

Голова партії «Зоря Нямунаса» Ремігіюс Жемайтайтіс заявив, що побоювання частини суспільства щодо загрози свободі слова, через цей проєкт є необґрунтованими.

"Цей закон взагалі не говорить про свободу слова чи будь-які обмеження - він говорить про прості технічні речі, які констатували Служба спеціальних розслідувань та Державний контроль. По суті йдеться про те, що було зроблено неправильно, і це ніяк не пов'язано зі свободою слова", - зауважив Жемайтайтіс.

Як повідомляв Укрінформ, близько десяти тисяч людей вийшли у перший день акції триденного протесту, 16 грудня 2025 року, на захист литовського суспільного мовника LRT у Вільнюсі.

Згідно зі змінами, які розглядаються в парламенті, глава литовського мовника міг би бути звільнений таємним голосуванням, меншим числом голосів і на підставі двох критеріїв: якщо керівник неналежним чином виконує функції і якщо рада не затверджує річний звіт про діяльність.

Зміни критикують як литовські, так і міжнародні організації, а також юристи. Вони попереджають, що влада прагне якнайшвидше звільнити главу LRT і має намір запропонувати зручного для себе директора.

Фото: Autorius Augustas Didžgalvis