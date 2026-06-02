Сейм Литви ухвалив суперечливі зміни до закону про суспільного мовника
Як передає Укрінформ, про це повідомляє LRT.
Зазначається, що Сейм Литви під час вирішального голосування ухвалив поправки до закону про суспільного мовника - LRT, які викликали значний резонанс.
"За" проголосували 77 депутатів Сейму, "проти" - один. Такий результат став можливим через рішення опозиції не брати участь у голосуванні. Поправки ще має підписати президент Литви.
Цей проєкт готувала робоча група на чолі зі спікером Сейму, після чого до його тексту суттєві зміни вніс комітет з питань культури, інформує мовник.
Пропозицію окремих депутатів про перенесення голосування на інший день та про ще одну додаткову перерву у засіданні депутати не підтримали.
Спікер Сейму Юозас Олекас зазначив, що робота над проєктом завершилася задовільним результатом. "У нас є закон, який явно підтримала більшість. Використання бюджетних коштів на роботу LRT буде більш ефективним", - сказав він.
В опозиції продовжують критикувати ухвалені зміни. Зокрема, представник лібералів Еугеніюс Гентвілас зазначив, що керівна партія так і не надала належних пояснень щодо змін в управлінні суспільним мовником і це виглядає як "помста".
Представник консерваторів Юргіс Разма назвав оновлену версію закону "небезпечною".
Голова партії «Зоря Нямунаса» Ремігіюс Жемайтайтіс заявив, що побоювання частини суспільства щодо загрози свободі слова, через цей проєкт є необґрунтованими.
"Цей закон взагалі не говорить про свободу слова чи будь-які обмеження - він говорить про прості технічні речі, які констатували Служба спеціальних розслідувань та Державний контроль. По суті йдеться про те, що було зроблено неправильно, і це ніяк не пов'язано зі свободою слова", - зауважив Жемайтайтіс.
Як повідомляв Укрінформ, близько десяти тисяч людей вийшли у перший день акції триденного протесту, 16 грудня 2025 року, на захист литовського суспільного мовника LRT у Вільнюсі.
Згідно зі змінами, які розглядаються в парламенті, глава литовського мовника міг би бути звільнений таємним голосуванням, меншим числом голосів і на підставі двох критеріїв: якщо керівник неналежним чином виконує функції і якщо рада не затверджує річний звіт про діяльність.
Зміни критикують як литовські, так і міжнародні організації, а також юристи. Вони попереджають, що влада прагне якнайшвидше звільнити главу LRT і має намір запропонувати зручного для себе директора.
Фото: Autorius Augustas Didžgalvis