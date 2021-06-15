У Франції з 30 червня можуть скасувати носіння масок на відкритому просторі

У Франції не виключають скасування обов'язкової вимоги носіння масок поза приміщеннями з 30 червня, якщо «все піде добре».

Про це заявив в ефірі RTL генеральний директор із питань здоров'я Міністерства солідарності та охорони здоров'я країни Жером Саломон, передає Укрінформ.

«Якщо все піде добре, деякі обмеження будуть скасовані з 30 червня», - зауважив урядовець.

Серед таких можливих послаблень режиму карантину він відзначив скасування вимоги носіння масок на відкритому просторі, поза приміщеннями.

Серед позитивних чинників для покращення епідеміологічних показників Саломон назвав прискорення темпів вакцинації від COVID-19.

Нагадаємо: у Франції першу дозу щеплення отримали вже понад 30,2 млн населення. Нині у країні вакцинуватися можуть усі дорослі, незалежно від вікових категорій. З 15 червня щеплення буде доступне для підлітків, старших за 12 років. При цьому у країні існує можливість отримати не лише першу, другу, але й третю дозу вакцини.

Уряд планує вакцинувати від COVID-19 усе доросле населення до кінця літа.