У Франції з 30 червня можуть скасувати носіння масок на відкритому просторі

У Франції з 30 червня можуть скасувати носіння масок на відкритому просторі

Укрінформ
У Франції не виключають скасування обов'язкової вимоги носіння масок поза приміщеннями з 30 червня, якщо «все піде добре».

Про це заявив в ефірі RTL генеральний директор із питань здоров'я Міністерства солідарності та охорони здоров'я країни Жером Саломон, передає Укрінформ.

«Якщо все піде добре, деякі обмеження будуть скасовані з 30 червня», - зауважив урядовець.

Серед таких можливих послаблень режиму карантину він відзначив скасування вимоги носіння масок на відкритому просторі, поза приміщеннями.

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Серед позитивних чинників для покращення епідеміологічних показників Саломон назвав прискорення темпів вакцинації від COVID-19.

Нагадаємо: у Франції першу дозу щеплення отримали вже понад 30,2 млн населення. Нині у країні вакцинуватися можуть усі дорослі, незалежно від вікових категорій. З 15 червня щеплення буде доступне для підлітків, старших за 12 років. При цьому у країні існує можливість отримати не лише першу, другу, але й третю дозу вакцини.

Уряд планує вакцинувати від COVID-19 усе доросле населення до кінця літа.

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