В Японії опозиція готує вотум недовіри уряду

Опозиційні партії Японії мають намір 15 червня ініціювати вотум недовіри кабінету міністрів.

Про це заявив лідер Конституційно-демократичної партії Японії Юкіо Едано за підсумками зустрічі з представниками менших опозиційних партій, передає Укрінформ з посиланням на Kyodo.

На думку опозиції, уряд провалив заходи щодо стримування коронавірусної інфекції. У зв'язку з цим висловлюється вимога продовжити на три місяці сесію парламенту, щоб обговорити та вжити нові заходи проти пандемії.

В Японії, попри невисоку захворюваність на коронавірус, населення незадоволене повільними темпами вакцинації, а також наміром місцевої влади провести Олімпіаду в липні-серпні, хоч і в умовах найсуворіших санітарних заходів.

За даними Worldometer, у світі виявлено 176 765 400 випадків COVID-19, зокрема 3 820 598 летальних, одужало 160 819 937 осіб.