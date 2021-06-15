У результаті рясних дощів в Анкарі затопило вулиці та будинки

У результаті рясних опадів у кількох районах столиці Туреччини було затоплено вулиці, житлові та офісні приміщення, сільськогосподарські угіддя.

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

Найбільше постраждали райони Йенімахаллє, Батикент, Ер'яман, Кечіорен, Сінджан

У результаті затоплення вулиць рух було ускладнено або перекрито, припарковані транспортні засоби опинилися у воді, рівень якої не дозволяв господарям автівок до них дістатися.

Підхід до деяких будинків та офісних приміщень було заблоковано через високий рівень води.

Швидкість вітру досягала 40 км/год. У кількох районах сильні пориви вітру зламали дерева, у Кечіорені впав телефонний стовп. У районі Ер'яман пройшов град.

Комунальні служби міста продовжують очищення вулиць та почали відкачувати воду на окремих ділянках.

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Як попереджають метеорологи, дощі триватимуть ще принаймні два дні.