Рим затопило після сильної зливи
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Укрінформ
У столиці Італії після сильної зливи затопило вулиці та будівлі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Corriere della Sera.
Зазначається, що впродовж лише кількох хвилин у Вічному місті випало 80 мм опадів, особливо у північній його частині. На деяких ділянках вулиць вода сягала півтора метра. Підтоплення вулиць ускладнило рух на багатьох дорогах, в тому числі в центрі.
A Roma intanto.. #Roma #Maltempo #CorsoFrancia pic.twitter.com/OzohtgNzk9— CHRISTIAN (@christian_vit85) June 8, 2021
Через затоплення дитсадка близько 40 дітей віком до трьох років довелося евакуювати рятувальникам.
Фото: roma.corriere.it