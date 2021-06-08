Рим затопило після сильної зливи

У столиці Італії після сильної зливи затопило вулиці та будівлі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Зазначається, що впродовж лише кількох хвилин у Вічному місті випало 80 мм опадів, особливо у північній його частині. На деяких ділянках вулиць вода сягала півтора метра. Підтоплення вулиць ускладнило рух на багатьох дорогах, в тому числі в центрі.

Через затоплення дитсадка близько 40 дітей віком до трьох років довелося евакуювати рятувальникам.

Фото: roma.corriere.it