Тросом витягали авто з води: Мелітополь затопили зливи

У Мелітополі через сильні зливи підтопило приватні будинки, на ліквідацію наслідків негоди залучали співробітників ДСНС.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Запорізькій області, передає Укрінформ.

“10 червня о 00:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію, що сталася на вул. Костенка. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на приватне подвір’я постійно прибуває вода, тому відкачка води неможлива. Бійці ДСНС за допомогою автомобіля САРМ-Л перевезли жителів будинку до родичів”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, за минулу добу в Мелітополі рятувальники 6 разів залучалися на ліквідацію наслідків негоди.

В Мелітополі рятувальники ліквідували наслідки негоди / Фото: ДСНС України у Запорізькій області

Перше повідомлення надійшло 9 червня о 17:36 про те, що на вул. Донцовій мікроавтобус застряг у воді та далі продовжувати самостійно рух не зміг. Бійці ДСНС за допомогою тросу витягли авто з води. Пізніше надійшло повідомлення про те, що дощовою водою підтопило підвальне приміщення гінекології.

Впродовж ще трьох годин через велику кількість опадів відбулося підтоплення трьох приватних будинків. Бійці ДСНС за допомогою мотопомп відкачали воду.

Від ГУ ДСНС залучалося 6 одиниць техніки та 16 осіб особового складу.

За прогнозами запорізького гідромету, вдень 10 червня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області очікуються грози, місцями град, шквал 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).