«Маріуполь, пливемо»: зливи паралізували рух транспорту у місті

У Маріуполі через зливи паралізовано рух громадського транспорту і частково знеструмлені деякі вулиці міста.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це 8 червня пишуть в соцмережах і виставляють відповідне відео жителі Маріуполя.

Так, військовий волонтер, громадська діячка Галина Однорог, яка в Фейсбуці зареєстрована під псевдонімом Маша Українська, виставила кілька відео, на яких дощ заливає місто і автодорогами несуться бурхливі потоки води. «Маріуполь!!! Пливемо!!!», «Я таке бачу вперше!», - написала Однорог під своїми відео.

Також на Ютуб-каналі місцевий Інтернет-портал Маріуполя виставив відео, на якому під'їзди будинків заливає вода, також затоплюються гаражі, городи. На автошляхах водовідводи (зливневки) не працюють, зупинено рух, в тому числі і громадський міськелектротранспорт міста.

Жителі Маріуполя повідомляють про відключення електрики в різних районах міста.

У міському «Контакт-центрі» (в Центральному районі) повідомили, що швидше за все аварійне відключення триватиме приблизно до 20:00.