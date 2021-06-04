Плавали містом на байдарках: Дніпро залили сильні дощі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Протягом 2 - 3 червня в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах Дніпра внаслідок інтенсивних дощів та засміченості русла річки Гнілокиш відбулося підняття рівня води (до 35 см) з частковим підтопленням 90 приватних житлових будинків та 151 дворогосподарства", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, жертв і постраждалих унаслідок підтоплення немає. Від ДСНС для відкачування води залучено 37 осіб та 20 одиниць техніки (з них 8 мотопомп). Рятувальники відкачали понад 32 тис. кубометрів води, розпиляли та прибрали сім дерев, вивільнили два автомобілі.Дніпро через негоду затопило / Фото: ДСНС
За інформацією ДСНС, станом на ранок 4 червня роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Опади припинились, рівень води поступово зменшується.