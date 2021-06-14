У Німеччині – найменше нових COVID-хворих за вісім місяців

У Німеччині у неділю, 13 червня, зафіксовано 549 нових випадків COVID- уперше за останні 8 місяців добова їх кількість не перевищує тисячі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.

Згідно з цими даними, востаннє показник менш як 1000 (922 випадки) спостерігався 21 вересня минулого року.

Семиденна захворюваність у середньому по країні також впала і становить 16,6 на 100 тисяч населення - це найнижчий показник з 4 жовтня 2020 р.

На тлі поліпшення епідеміологічної ситуації політики обговорюють можливість послаблення маскового режиму. Зокрема, міністр охорони здоров’я Єнс Шпан виступає за поступову відмову від масок. За його словами, попервах можна буде скасувати носіння засобів захисту на відкритому повітрі, а у регіонах з дуже низьким рівнем захворюваності та високим рівнем вакцинації поступово можна буде відмовитися від масок й у закритих приміщеннях.

За останніми даними, від початку пандемії у ​​Німеччині заразилися коронавірусом загалом 3 715 518 людей, померли 89 844. Щонайменше одну дозу вакцини у ФРН отримало 48,1% населення, повністю щеплені 25,7%.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 176 717 055 випадків COVID-19, зокрема 3 819 599 летальних, одужало 160 753 418 осіб.