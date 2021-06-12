У Мексиці заявляють, що на COVID-19 захворіло близько чверті населення

Близько чверті зі 126 мільйонів мексиканців були заражені коронавірусом, заявило міністерство охорони здоров'я країни у п'ятницю,

Про це передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Це набагато більше, ніж офіційно підтверджені випадки захворювання в країні.

Національне дослідження в галузі охорони здоров'я показало, що близько 31,1 мільйона осіб заразилися вірусом у Мексиці, йдеться у заяві міністерства.

За офіційними оцінками, у Мексиці протягом останньої доби зафіксували 3 282 нових випадків COVID-19 та 243 летальних випадки, при цьому загальна кількість підтверджених хворих наразі становить 2 448 820, а кількість загиблих - 229 823 особи.

Раніше в уряді Мексики заявляли, що реальна кількість випадків хвороби може бути значно вищою.

За словами співробітника Національного інституту суспільної охорони здоров'я Мексики - Тонатіу Баррієнтоса, не всі люди, які брали участь в опитуванні, обов’язково мали симптоми хвороби, що зазвичай є умовою для офіційного підтвердження COVID-19.

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Опитування базувалося на інтерв'ю з людьми у 13 910 домогосподарствах, що тривало з 17 серпня по 14 листопада минулого року.

Окремі дані, опубліковані у березні, свідчать про те, що фактична кількість загиблих у Мексиці, унаслідок пандемії, є щонайменше на 60% вищою за офіційно підтверджені цифри.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 12 червня зафіксовано 76 050 907 випадків COVID-19, зокрема 3 800 841 летальний, одужала 159 631 941 особа.