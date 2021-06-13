«Велика сімка» закликала Мінськ провести нові президентські вибори

Лідери країн «Великої сімки» закликали владу Білорусі провести нові - вільні та чесні - президентські вибори.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільному комюніке за підсумками триденного саміту G7, що проходив у Великій Британії.

«Ми закликаємо режим (Білорусі - ред.) змінити курс і виконати рекомендації незалежної експертної місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі в рамках Московського механізму, вступити у змістовний діалог з усіма верствами суспільства і провести нові вільні й чесні вибори» - йдеться в документі.

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Лідери G7 також висловили занепокоєння атаками білоруської влади на права людини, основні свободи та міжнародне право, прикладом чого, як указується у комюніке, є примусова посадка літака рейсу FR4978 та арешт журналіста Протасевича.

«Ми будемо спільно працювати над тим, щоб притягнути винних до відповідальності, у тому числі шляхом введення санкцій, і ми будемо продовжувати підтримувати громадянське суспільство, незалежні ЗМІ та права людини у Білорусі», - зазначається у комюніке.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі в серпня 2020 року спалахнули масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовував проти учасників акцій жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів.

Легітимність режиму Лукашенка не визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

Фото: TUT.BY