Нульові викиди до 2050 року: «Велика сімка» погодила спільні кліматичні цілі

Лідери «Великої сімки погодили спільні кліматичні цілі до 2050 року, що включає зведення до нуля шкідливих викидів в атмосферу та заходи з утримання глобального потепління на рівні не більше 1,5 градуса Цельсія.

Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію оприлюднив у неділю на власній сторінці у мережі Твіттер президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«На шляху до @COP26 (26-та Конференція ООН з питань зміни клімату у Глазго, 1-12 листопада 2021 року – ред.). Партнери по G7 підписали знакові спільні зобов’язання щодо досягнення нульового викидів до 2050 року (найпізніше) та утримання підвищення температури у межах 1,5 градуса Цельсія на досяжну перспективу. Ми зробимо все необхідне, щоб дотримати ці 1,5 градуса», - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

У наступному повідомленні в Твіттері вона акцентувала увагу на шляхах, якими найбільш розвинуті країни світу будуть досягати амбітних кліматичних цілей.

«Нам потрібно декарбонізувати енергетичний сектор. 25 відсотків енергії Європейського Союзу виходить від відновлювальних джерел, і ми поставили мету досягти 38 відсотків до 2030 року. Партнери по G7 погодилися поступово відмовитися від вугілля. Згода між G7 припинити глобальне фінансування вугілля є великим досягненням, та надсилає потужний сигнал світу», - додала президент Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, лідери країн «Великої сімки» зібралися у Великій Британії на саміт, який відбувається 11-13 червня. Серед головних тем зустрічі – протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку та стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики у сфері міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.