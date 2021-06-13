Туреччина прибрала з Мармурового моря 1,7 тисячі кубометрів слизу

У Туреччині тривають роботи з очищення Мармурового моря від слизу, вже було прибрано 1,7 тисяч кубометрів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

«На даний час у 77 місцях прибрано 1700 кубометрів слизу. Інтенсивна робота триває», - повідомив президент.

Відповідно до указу президента Туреччини, створено координаційну раду, що опікуватиметься питанням очищення Мармурового моря від слизу. До її складу входять представники міністерств та відомств, місцевої влади, управління судноплавства, гідрографії та океанографії командування ВМС Туреччини, науковці, експерти, природоохоронні організації тощо.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Ердоган заявив, що після очищення від небезпечного слизу Мармурове море набуде статусу природоохоронної території. Також він додав, що системи очищення стічних вод планується реконструювати за сучасними технологіями. Для розслідування причин та оцінки наслідків забруднення моря за вказівкою Ердогана буде створено спецкомісію.

Фото: sabah.com.tr та Twitter