Туреччина взялася рятувати Мармурове море від небезпечного слизу

Мармурове море буде очищене від слизу та набуде статусу природоохоронної території.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав сьогодні в Анкарі на засідання правлячої партії, повідомляє власкор Укрінформу.

«Ми очистимо Мармурове море від слизу, оголосимо його природоохоронною територією. Системи очищення стічних вод зробимо такими, що відповідають найсучаснішим технологіям, вживатимемо всіх інших необхідних заходів», - сказав Ердоган.

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За його словами, протягом трьох місяців в країні буде створено стратегічний план, який включатиме дорожню карту для постійного вирішення питання протидії утворення та захисту від слизу.

В усіх провінціях країни, які мають вихід до Мармурового моря, тривають масштабні роботи з очищення суші та моря.

Як повідомляв Укрінформ, води Мармурового моря неподалік Стамбула вкрилися слизом природного походження. Причиною забруднення президент назвав стічні води, які потрапляли в море без очищення.

Фото: sabah.com.tr