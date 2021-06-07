Мармурове море вкрилося слизом, за його порятунок узявся Ердоган

Води Мармурового моря неподалік Стамбула вкрилися слизом природного походження, відвернути екологічну катастрофу взявся президент Туреччини.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на турецьке видання Sabah.

«Ми врятуємо наші моря, особливо Мармурове, від навали слизу», - пообіцяв Реджеп Тайїп Ердоган.

Турецький лідер дав розпорядження міністерству навколишнього середовища та урбанізації координувати процес очищення Мармурового моря від слизу.

«Основою цієї проблеми є вода, яку виливали в море без очищення», - вказав Ердоган.

Як зазначається, швидке поширення слизу на поверхні моря блокує потрапляння кисню у воду, загрожуючи флорі та фауні.

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Для розслідування причин та оцінки наслідків забруднення моря за вказівкою Ердогана буде створено спецкомісію.

Фото: sabah.com.tr