У світі - 176,4 мільйона випадків коронавірусу

Кількість випадків зараження коронавірусом у світі станом на 13 червня перевищила 176,4 мільйона.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі зареєстровано 176 422 387 випадків COVID-19, зокрема 3 810 952 летальних, одужали 160 396 300 осіб.

Від початку доби зафіксовано 18 302 нових випадки інфікування, померло 512 людей.

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Найбільше випадків COVID-19 від початку пандемії зареєстровано у США (34 315 873), Індії (29 439 989) та Бразилії (17 376 998).