Британці відсвяткували офіційний день народження королеви
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Berkshire Live.
Зведені військові підрозділи провели урочисту ходу на честь королеви та дали святковий залп з 41 гармати.
Гвардійці маршували, дотримуючись двометрової дистанції.
Під час святкувань пролунав національний гімн.
Над Віндзорським замком пролетіла пілотажна група ВПС Великої Британії.
У Великій Британії відсвяткували офіційний день народження королеви / Фото: PA
Єлизаветі II виповнилося 95 років 21 квітня. Але за традицією основний день народження британські монархи відзначають у родинному колі, а офіційний - з усією країною у другу суботу червня.
Як повідомлялося, королева Єлизавета II 11 червня зустрілася з лідерами країн «Великої сімки», які зібралися на саміт у британському Корнволлі.
Завтра вона зустрінеться з президентом США Джо Байденом.