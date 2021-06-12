Британці відсвяткували офіційний день народження королеви

На території Віндзорського замку з нагоди офіційного дня народження королеви Великої Британії Єлизавети II відбувся парад шотландських гвардійців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Berkshire Live.

Зведені військові підрозділи провели урочисту ходу на честь королеви та дали святковий залп з 41 гармати.

Гвардійці маршували, дотримуючись двометрової дистанції.

Під час святкувань пролунав національний гімн.

Над Віндзорським замком пролетіла пілотажна група ВПС Великої Британії.

У Великій Британії відсвяткували офіційний день народження королеви / Фото: PA

Єлизаветі II виповнилося 95 років 21 квітня. Але за традицією основний день народження британські монархи відзначають у родинному колі, а офіційний - з усією країною у другу суботу червня.

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Як повідомлялося, королева Єлизавета II 11 червня зустрілася з лідерами країн «Великої сімки», які зібралися на саміт у британському Корнволлі.

Завтра вона зустрінеться з президентом США Джо Байденом.